Биоимпедансный анализ состава тела позволяет измерить соотношение жировой, костной, мышечной ткани, количества жидкости и ее распределения в организме.
После первичного приема врача-эндокринолога могут потребоваться дополнительные анализы для уточнения диагноза и плана лечения. При приобретении программы данные анализы входят в стоимость.
Мы покажем вам на практике, как ваш организм реагирует на привычные продукты. Для этого врач установит датчик, который будет отображать уровень вашей глюкозы в реальном времени в специальном мобильном приложении.
Комплексная программа разрабатывается с учетом вашего образа жизни и включает в себя конкретные рекомендации по питанию и физической активности.
На протяжении всей программы ваш лечащий врач и нутрициолог всегда на связи в личном чате в Telegram.
Биоимпедансный анализ состава тела позволяет измерить соотношение жировой, костной, мышечной ткани, количества жидкости и ее распределения в организме.
Мы покажем вам на практике, как ваш организм реагирует на привычные продукты. Для этого врач установит датчик, который будет отображать уровень вашей глюкозы в реальном времени в специальном мобильном приложении.
Комплексная программа разрабатывается с учетом вашего образа жизни и включает в себя конкретные рекомендации по питанию и физической активности.
На протяжении всей программы ваш лечащий врач и нутрициолог всегда на связи в личном чате в Telegram. Каждый день, все 90 дней в ходе программы.
На протяжении всей программы мы предусмотрели несколько повторных приемов с вашим лечащим врачом для оценки промежуточных результатов и коррекции лечения при необходимости.