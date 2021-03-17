Олеся

Так интересно, в 12 присела и уснула до 13, сейчас смотрю, что падение было глюкозы, вот это чудеса)))



Сейчас я понимаю, что это не желание поспать (я так раньше думала), а из-за падения глюкозы меня прибило к дивану :)

Георгий

В моей голове до последнего боролась мысль о том, что ну вроде там же не много углеводов, жиров так вообще, нет. Да и не разу я не пил на чистую. Наверное это какие-то другие продукты, пиво тут не причем. Но данный эксперимент показал, что очень даже причем и что будет рационально отказать от него.

Полина

Вчера потягивало желудок не много, но быстро прошло. Энергии больше сейчас и вчера сняла джинсы не расстёгивая. Кольца переместила на другие пальцы. Бегаю на второй этаж без отдышки. Планирую начать дополнительные аэробные занятия, потому что они больше не кажутся чем-то запредельным.

Олеся Манаева

уходят за 3 месяца прохождения программы

килограмм

10

Светлана

Милана

Каждый день участия в проекте чувствую столько любви и заботы, именно из-за вашего НАБЛЮДЕНИЯ и СОВЕТОВ прямо здесь и сейчас, это даёт силы, выстраивается доверие, я начинаю действовать со 100% отдачей и появляется результат в самочувствии, в привычках, в режиме.



Я стала лучше себя понимать что моё, а что нет, впервые уверена в этом, раньше было чувство: «а вдруг показалось»



Раньше я относилась к рекомендациям врачей сквозь пальцы, так как осмотр был очень поверхностным и редким раз в 1−3 месяца, я думала, ну что он вообще обо мне знает? Я не успела обсудить 1.000 нюансов.



Мне кажется- это супер эффективный формат для пациента, возможно это затруднительно для врачей…, но кто однажды попробует этот формат, будет к нему возвращаться и возвращаться время от времени ❤️ думаю за этим будущее!

чтобы почувствовать себя лучше

1 неделя