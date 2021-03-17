Узнайте, как мы можем вам помочь
Ответственный подход к похудению, профилактике и лечению диабета
3 минуты от метро «Новокузнецкая»
Персональное наставничество команды докторов
Использование непрерывного мониторинга глюкозы
Составление программ питания на основе индивидуальных реакций организма
+7 (495) 927-67-40

Клиника эндокринологии и здорового метаболизма

Для тех, кто хочет справиться с лишним весом и отсутствием энергии, каждый день чувствовать себя бодро и эффективно справляться со всеми задачами

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Измерение глюкозы
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Москва, Овчинниковский пер., 16

С какими проблемами приходят в нашу клинику?

Избыточный вес
Частые перекусы
Тяга к сладкому
Диабет
Инсулинорезистентность
Мало энергии
7 из 10 меняют свои пищевые привычки в первый месяц.
Каждый второй добирается результата в первые три месяца совместной работы.
Повышение сахара в крови во время беременности
Заедание стресса
Высыпания на лице
Усталость после еды
И другие...
Специалисты
Стоимость
Измерение глюкозы
Главная
Отзывы
Программа
Блог
Москва, Овчинниковский пер., 16
+7 (495) 927-67-40
+7 (495) 927-67-40
С 9:00 до 18:00

Результаты наших пациентов

Результат уже за первые месяцы без срывов и вреда для здоровья, новые пищевые привычки и понимание, как им следовать, а также знания, какая еда подходит именно вам, благодаря медицинскому анализу наших специалистов.

Как бонус:
  • уходят лишние килограммы
  • замедляется старение
Сформировались новые пищевые привычки и понимание как им следовать
Исчезла тяга к сладкому и фастфуду
Я знаю, как удерживать вес в будущем и без Оземпика
Похудел без жестких диет и изнурительных тренировок
Первые результаты были уже за первый месяц. Появилась бодрость, ушли отеки и несколько кг
У меня не было шансов сорваться, команда врачей поддерживала каждый день
Это профилактика старения моего организма
Максим Н.
Максим Н.
38 лет, программист
Юлия А.
Юлия А.
25 лет, дизайнер
Анастасия Б.
Анастасия Б.
36 лет, управляющая
Иванна Д.
Иванна Д.
42 года, менеджер
Андрей Г.
Андрей Г.
30 лет, разработчик
Сергей К.
Сергей К.
48 лет, бизнесмен
Дарья Б.
Дмитрий Ш.
Полно энергии и ясная голова с самого утра
Мария У.
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Лучше всего об этом расскажут наши пациенты, которые прошли программу
Датчик, как тот самый переключатель. В голове что-то переключается и ты начинаешь чувствовать себя совершенно по-другому.
Делегируйте процесс заботы о себе в надежные руки
«Они думают за меня о том, что я должна сделать, и мне это нравится!» - Надежда.
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Нет смысла справляться просто с последствиями. Когда мы знаем причину, мы можем выработать правильную стратегию. Неправильно подобранная стратегия может усугубить состояние.

Мы тщательно изучаем каждого пациента и его историю. Для проверки гормональной системы и углеводного обмена врач-эндокринолог назначит определенные анализы крови. Для оценки пищевой непереносимости, баланса нутриентов и подбора подходящей физической активности проведёт днк-тест и биоимпедансный анализ.

Задача № 1 — найти первопричину

ТОЧКА А
«Мы — то, что мы едим» — справедливое утверждение, ведь уровень глюкозы в крови влияет на самочувствие, энергию, настроение и продуктивность в течение дня.

Мы покажем вам на практике, как ваш организм реагирует на привычные продукты. Для этого врач установит датчик, который будет отображать уровень вашей глюкозы в реальном времени в специальном мобильном приложении.

Вы носите датчик для измерения глюкозы 24/7

НАБЛЮДЕНИЕ
По результатам мониторинга и лабораторных исследований, врач-эндокринолог подготовит персональный отчет о состоянии вашего организма и обмене веществ.

Вы узнаете, есть ли метаболические нарушения и как с ними справиться.
Это не абстрактные советы, а конкретная комплексная программа по питанию и физической активности, которая разрабатывается с учетом вашего образа жизни.

Отчет о статусе здоровья и план питания

КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ
Для максимальной эффективности с вами будет работать команда специалистов: ваш лечащий врач-эндокринолог и нутрициолог, который поможет соблюдать врачебные рекомендации максимально точно и легко. С его поддержкой внедрить питание и полезные привычки в вашу жизнь будет намного проще.

Доведем до результата и покажем, как его сохранить

ТОЧКА Б
«Каждый организм — уникален, как и обменные процессы в нём. А значит, диета должна быть подобрана индивидуально.
Зачастую, ваши любимые «здоровые» продукты могут плохо влиять на самочувствие, а физические нагрузки не приносить желаемого эффекта.

Персональное исследование организма поможет понять, что влияет на ваш уровень глюкозы и самочувствие. В результате, вы получите подкрепленный научными данными эффективный план питания»
Можно ли управлять обменом веществ?
Евгения Скрынник
Врач-эндокринолог, диетолог
Пройти тест сейчас
Нажимая на кнопку "Пройти тест сейчас", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных
Надо ли вам улучшать обмен веществ?
Пройдите небольшой тест и узнайте, насколько гибкий у вас метаболизм.
Вы занимаетесь своими делами, пока врач следит за вашей глюкозой.

Врач устанавливает датчик, который отображает уровень вашей глюкозы в реальном времени в специальном мобильном приложении.
Небольшая часть датчика вводится под кожу на уровень не более 5 мм.
Безболезненно
Безопасно
Удобно
Как мы измеряем глюкозу каждые 5 минут?
Датчик крепится за тыльную сторону вашей руки или в области живота
*Наведите на значок, ㅤㅤ чтобы подробнее узнать про работу датчика.
Все измерения вы можете увидеть в приложении в мобильном телефоне
Врач вместе с вами видит изменения сахара в реальном времени и дает рекомендации
Проверьте скорость обмена веществ, не выходя из дома
С помощью набора Sugar 24/7 за 14 дней вы увидите:
  • Как ваш обмен веществ реагирует на различную пищу,
  • Как ваш организм адаптируется к тренировкам,
  • Как хронический стресс и недостаток сна влияет на обмен веществ.
Подробнее
Первичный прием
врача-эндокринолога
Что входит в первичный прием:
Осмотр и сбор анамнеза
Программа с
сопровождением на 90 дней
Полное сопровождение после мониторинга (75 дней)
Наши программы
Чекап программа
на 45 дней
Биоимпендансометрия
Мониторинг глюкозы
Индивидуальная программа питания и отчет по результатам наблюдения
От 1333₽ в день
Команда профессиональных докторов сформирует персональный план оздоровления вашего организма, а наставник поможет в его реализации
Прием врача-эндокринолога
Лабораторные исследования крови
3 консультации с нутрициологом
Персональный чат с командой докторов (45 дней)
Биоимпендансометрия
Мониторинг глюкозы
Индивидуальная программа питания и отчет по результатам наблюдения
Прием врача-эндокринолога
Лабораторные исследования крови
10 сессий с нутрициологом
2 дополнительных приема врача-эндокринолога
ДНК-тест
Записаться на прием
Узнать подробнее
Узнать подробнее
Капельница (по показаниям)
Персональный чат с командой докторов
Читать подробнее про прием →
Читать подробнее про программу →
Читать подробнее про программу →
5 000 ₽
120 000 ₽
48 000 ₽
Изучение результатов предыдущих анализов и исследований
Биоимпедансометрия
Составление индивидуального плана лечения
Наши специалисты
Мы работаем только с профессионалами своего дела. Наши врачи используют признанные во всем мире доказательные методики. Они будут рядом в течение всей программы.
«Наша общая задача - эффективное, максимально быстрое и комфортное достижение поставленных целей в здоровье»
Врач- биохимик, нутрициолог, health-коуч
Опыт работы: 4 года
Вероника Байкова
«Моя главная задача - показать человеку как много он может сделать для своего здоровья. Осознанное желание предупредить старение и помощь профессионалов, залог активной, продуктивной и качественной жизни»
Опыт работы: 12 лет
Врач-эндокринолог, диетолог
Евгения Скрынник
Отзывы наших пациентов
  • Думаю за этим будущее ❤️
    Каждый день участия в проекте чувствую столько любви и заботы, именно из-за вашего НАБЛЮДЕНИЯ и СОВЕТОВ прямо здесь и сейчас, это даёт силы, выстраивается доверие, я начинаю действовать со 100% отдачей и появляется результат в самочувствии, в привычках, в режиме.

    Я стала лучше себя понимать что моё, а что нет, впервые уверена в этом, раньше было чувство: «а вдруг показалось»

    Раньше я относилась к рекомендациям врачей сквозь пальцы, так как осмотр был очень поверхностным и редким раз в 1-3 месяца, я думала, ну что он вообще обо мне знает? Я не успела обсудить 1.000 нюансов.

    Мне кажется- это супер эффективный формат для пациента, возможно это затруднительно для врачей…, но кто однажды попробует этот формат, будет к нему возвращаться и возвращаться время от времени.

    Фотография отзывы →
  • Сомнения были до последнего
    В моей голове до последнего боролась мысль о том, что ну вроде там же не много углеводов, жиров так вообще, нет. Да и не разу я не пил на чистую. Наверное это какие-то другие продукты, пиво тут не причем. Но данный эксперимент показал, что очень даже причем и что будет рационально отказать от него.

    Фотография отзыва →

  • Энергии стало больше
    Вчера потягивало желудок немного, но быстро прошло. В целом энергии больше сейчас, и вчера сняла джинсы не расстёгивая. Кольца переместила на другие пальцы

    Бегаю на второй этаж без отдышки

    Сейчас вернёмся в квартиру, планирую начать дополнительные аэробные занятия. Потому что они перестали казаться чем-то запредельным

    Фотография отзыва →
  • Глюкоза влияет
    Так интересно, в 12 присела и уснула до 13, сейчас смотрю, что падение было, вот это чудеса)) Сейчас я понимаю, что это не желание поспать (я так раньше думала), а из-за падения глюкозы меня прибило:) к дивану

    Я чувствую, сил больше стало и бодрости, радости в течение дня больше стало!

    Гимнастика + активности больше, витамины (я их чувствую), питание почище стало и вместо срывов по сну, когда я не сплю 24 часа идёт сдвижение графика, т.е сплю по 3-5 часов, но сплю и двигаю график сна плавнее, так легче

    Фотография отзыва →
уходят за 3 месяца прохождения программы
килограмм
10
Смотреть фото отзывы
Олеся
Так интересно, в 12 присела и уснула до 13, сейчас смотрю, что падение было глюкозы, вот это чудеса)))

Сейчас я понимаю, что это не желание поспать (я так раньше думала), а из-за падения глюкозы меня прибило к дивану :)
Смотреть фото отзывы
Георгий
В моей голове до последнего боролась мысль о том, что ну вроде там же не много углеводов, жиров так вообще, нет. Да и не разу я не пил на чистую. Наверное это какие-то другие продукты, пиво тут не причем. Но данный эксперимент показал, что очень даже причем и что будет рационально отказать от него.
Смотреть фото отзывы
Полина
Вчера потягивало желудок не много, но быстро прошло. Энергии больше сейчас и вчера сняла джинсы не расстёгивая. Кольца переместила на другие пальцы. Бегаю на второй этаж без отдышки. Планирую начать дополнительные аэробные занятия, потому что они больше не кажутся чем-то запредельным.
Олеся Манаева
уходят за 3 месяца прохождения программы
килограмм
10
Светлана
Милана
Смотреть фото отзывы
Каждый день участия в проекте чувствую столько любви и заботы, именно из-за вашего НАБЛЮДЕНИЯ и СОВЕТОВ прямо здесь и сейчас, это даёт силы, выстраивается доверие, я начинаю действовать со 100% отдачей и появляется результат в самочувствии, в привычках, в режиме.

Я стала лучше себя понимать что моё, а что нет, впервые уверена в этом, раньше было чувство: «а вдруг показалось»

Раньше я относилась к рекомендациям врачей сквозь пальцы, так как осмотр был очень поверхностным и редким раз в 1−3 месяца, я думала, ну что он вообще обо мне знает? Я не успела обсудить 1.000 нюансов.

Мне кажется- это супер эффективный формат для пациента, возможно это затруднительно для врачей…, но кто однажды попробует этот формат, будет к нему возвращаться и возвращаться время от времени ❤️ думаю за этим будущее!
чтобы почувствовать себя лучше
1 неделя
всего
Ответы на популярные вопросы
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